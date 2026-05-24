米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２８）の今後について、米メディア「ＨＥＡＶＹ」が厳しい分析をしている。八村は２３日に自身のインスタグラムを更新し、旅行時の写真を複数枚投稿した。移動に使用したジェット機の様子などを紹介したところ、チームメートのルカ・ドンチッチは「お金を節約してください」と反応。八村が「少し分けてくれませんか」と返信するも、ドンチッチは「いいえ」と答えた。この件