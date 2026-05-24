◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ石上泰輝内野手【出場選手登録抹消】▽阪神ラグズデール投手▽ＤｅＮＡ宮下朝陽内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク木村光投手▽日本ハム福谷浩司投手▽オリックス山岡泰輔投手▽ロッテ山本大斗外野手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク大江竜聖投手▽ソフトバンク松本晴投手▽日本ハム生田目翼投手▽日