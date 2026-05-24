５月２４日の東京３Ｒ・３歳未勝利（ダート１３００メートル＝１６頭立て）で、大波乱が起きた。３着に入ったのは単勝７９５・４倍のテンカラットレター（牡３歳、美浦・本間忍厩舎、父バゴ）。３着内に入った馬の単勝オッズとしては最も高く、複勝１万１６９０円は東京競馬場のレコード記録となった（ＪＲＡ記録は２３年５月１３日、京都５Ｒの２着ニホンピロバークスで１万８０２０円）。１着は１番人気のアイムインティ、２