米津玄師 5月23日、米アニメ配信サービス大手のクランチロールが主催する「クランチロール・アニメアワード 2026」の授賞式が東京で開催され、米津玄師「IRIS OUT」が、「最優秀アニソン賞」を受賞した。米津玄師「IRIS OUT」は2025年9月15日のリリース以降、国内・国外を含めた歴代チャート記録をぞくぞくと塗り替え、“歴代最高記録”を樹立する快挙を達成。国内ストリーミングで史上最高の週間再生数、史上最速