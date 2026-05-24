昭和レトロなガラス食器を集めた特別展が愛知県北名古屋市で開かれています。会場には、岩倉市に本社がある石塚硝子が1961年に立ち上げた食器ブランド「アデリア」の商品およそ1300点が展示されています。当初、シンプルなデザインで薄紫の色が主流でしたが、プリント技術の進歩もあり、貝殻や先住民族を描いたものや色もカラフルになるなど、その時代の流行を感じることができます。この特別展は5月31日までです。