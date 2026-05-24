歴代ベストセラーモデルとなったXC60ボルボのミッドサイズSUV『X60』、そのトップグレード『ウルトラT6 AWDプラグインハイブリッド』に1000kmほど乗ることができた。以前の試乗会ではマイルドハイブリッドの『ウルトラB5AWD』を取材しており、その違いも気になるところだ。【画像】世界で一番売れているボルボ！『XC60ウルトラT6 AWDプラグインハイブリッド』全52枚その時もレポートしたが、昨年、XC60がそれまで最も売れたボル