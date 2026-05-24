アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、「合意案の大部分が交渉済みで、最終調整の段階にある」とし、「近く詳細が発表できる」との見通しを明らかにしました。トランプ大統領は23日、SNSで、イランとの戦闘終結に向けた協議について多数の関係国の首脳と電話会談を行ったと明らかにし、「アメリカとイラン、各国との間で合意案の大部分が交渉済みであり、最終調整の段階にある」と投稿しました。「