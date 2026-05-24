いちご好きさんにたまらない新作ドリンクが、この初夏ついに登場♡ スターバックス® チルドカップシリーズから、期間限定の「ストロベリークラッシュミルク」が5月19日（火）より全国のファミリーマートで発売されます。まるで本物のいちごをそのまま頬張っているかのような果肉感と、ミルクのまろやかさが楽しめる贅沢なデザートドリンクは、仕事や家事の合間の“ちょっとひと息”