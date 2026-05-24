北海道旭川市の旭山動物園の職員の男が妻を殺害した疑いで再逮捕された事件で、男がスマートフォンで犯行に関する内容を数か月前から検索していた事が分かりました。旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者は3月31日の夜、旭川市内の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いで、きょう送検されました。捜査関係者によりますと、押収した鈴木容疑者のスマートフォンに「絞殺」や「殺人と傷害致死の違い」、「焼却炉 時間」など犯行に関す