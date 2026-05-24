巨人・阿部慎之助監督（47）が24日、東京ドームで千葉県富里市の名産「富里すいか」の贈呈式に出席した。昨年6月3日に死去した長嶋茂雄終身名誉監督も愛した名産すいかを、同市の五十嵐博文市長から手渡された。五十嵐市長は「今年で栽培からちょうど100年目を迎えております。節目のすいかを食べていただき、必ず優勝していただきたい」と激励した。阿部監督は試食のすいかをほおばり「甘い！凄いみずみずしいです」と笑顔