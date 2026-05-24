世界三大映画祭のひとつ、フランスのカンヌ国際映画祭で濱口竜介監督の作品『急に具合が悪くなる』で主演した岡本多緒さんらが最優秀女優賞を受賞しました。報告「いま、濱口監督と出演者らとレッドカーペットを歩いて、授賞式の会場に向かいます」カンヌ国際映画祭の授賞式は日本時間の24日未明に行われ、濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』で主演した岡本多緒さんとフランス人のヴィルジニー・エフィラさんが最優秀女優賞に選