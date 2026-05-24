アメリカのホワイトハウスの近くで23日、発砲事件が起き、通行人1人が負傷しました。発砲した男はシークレットサービスに撃たれて死亡しました。事件が起きたのは、ホワイトハウスに通じる大通りで、大統領執務室が入る建物から数百メートルの距離です。事件発生時、ホワイトハウス内では多くの記者が取材にあたっていました。銃撃戦をうけ、メディア関係者が一斉に建物内に避難するなど緊迫した状況となりました。シークレットサ