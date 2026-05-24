オリックスは24日、31日の中日戦（京セラドーム）始球式に俳優の永尾柚乃（9）が登板することを発表した。この試合は今季のパ・リーグタイトルパートナーであるパーソルグループによる「パーソルDAY」として開催され、同グループ10周年を記念して、今年10歳になる永尾が登板する。当日はパ・リーグを代表する6選手と写真が撮れるフォトパネルを3階に設置予定。特設ブースに立ち寄ったファンには選手ステッカーをプレゼント。