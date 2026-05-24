「65歳からのカーライフ」をイメージしてクルマ選びを開始!?元プロレスラーでタレントの高田延彦さん（高は「はしごだか」）が2026年5月9日、自身のInstagramを更新し、イタリア製スーパーカーとのツーショットをアップしました。クルマ好きとして知られる高田さん。過去にもクルマに関するものがいくつも投稿されています。【画像】これが「高田延彦」と「1000馬力超えスーパーカー」の2ショットです！ 画像で見る（30枚以上