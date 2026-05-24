私はナミ（24）。先日、実家の両親にプロポーズを受けた報告に行くと「お金を返してからでないと結婚は認めない」と言われました。今まで私にかけてくれた費用は、私が小学校の教員になるというからかけたもの。その約束を破ったのだから学費と慰謝料を支払えと……。今、私は進学塾の講師をしていて、仕事はしっかりしています。それなのに、小学校の教員でないと認めないと言うのです。こんなことになるとは思いませんでした。彼