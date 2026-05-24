毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！「テレ東プラス」では、5月25日（月）〜5月29日（金）放送、第37話〜第41話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」】【5月25日（月）放送 第37話】養父を救うためのオクニョの弁護で、被害者の検視のやり直しが命じられる。自分たちの犯行が明らかになるの