2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回はスコアアップできるルーティンについてじっくり聞いた。【禁断のロボット試打】最新ドライバー24機種で一番飛ぶドライバーは？ランキングトップ10を発表！◇◇◇昨年2人の教え子が女子プロテストに合格しました。その練ランの時のお話をします。コースを知り、戦略を立