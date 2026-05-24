＜ブリヂストンレディス3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞大会3日目の23日、ブリヂストンと契約を結ぶ宮里藍が会場でジュニアレッスン会を実施した。小学1年生から6年生の10人が参加し、楽しい時間を過ごした。【写真】レジェンドが子どもたちに熱血指導まずは5つのグループに分かれ、1人ずつ順番にアドバイスを送った。手取り足取りのていねいな指導で、子どもたちは真剣なま