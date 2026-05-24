＜ブリヂストンレディス最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー2勝目を狙う飛ばし屋・入谷響がトータル10アンダー・単独首位に立っている。【LIVEフォト】11年ぶり快挙桑木志帆、アルバトロスの瞬間3打差2位タイに2番パー5でアルバトロスを達成した桑木志帆、吉田鈴。5打差4位タイには菅楓華、皆吉愛