アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた合意案について交渉をほぼ終えたとして、まもなく発表するとの見通しを示しました。トランプ大統領は23日、自身のSNSでイランとの戦闘終結に向けた合意案について「交渉の大部分を終え、関係国との最終調整の段階にある」と明らかにしました。「ホルムズ海峡も開放されることになる」としたうえで、まもなく発表されるとの見通しを示しています。合意案をめぐっては、