妻を殺害したとして北海道旭川市にある旭山動物園の飼育員の男が逮捕された事件で、男が数か月前から事件に関連するような言葉を検索していたことがわかりました。旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は、3月31日に旭川市の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いで送検されました。鈴木容疑者は「ロープで首を絞めて殺した」と容疑を認めているほか、「妻に異性関係を疑われた」という趣旨の供述をしています。鈴木容疑者は、園内の焼