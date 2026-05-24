阪神は２４日、カーソン・ラグズデールの出場選手登録を抹消した。２１日に来日初の１軍昇格を果たしたばかりで登板はなかった。今後は先発調整へ切り替わるとみられる。ファームでは７試合に先発し、０勝２敗、防御率２・２３をマーク。藤川監督は昇格時に起用法について、先発と救援の両方をこなす「スイングマン」として期待。「とにかく戦力として頑張っていくということ」と言及した。右腕も「チームのためになるなら、ど