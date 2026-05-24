神戸市で起きた連続児童殺傷事件で、当時小学６年の土師淳くんが殺害されてから５月２４日で２９年になります。 淳くんの父親が取材に応じ、胸の内を明らかにしました。 １９９７年、小学６年生だった土師淳くん（当時１１）は当時１４歳だった加害男性に殺害されました。 淳くんが亡くなってから２４日で２９年です。父親の守さん（７０）はＭＢＳの取材に応じ、淳くんへの思いを語りました。 （淳くんの父土師守