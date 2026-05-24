お見送り芸人しんいち、あぁ〜しらき、わらふぢなるお・口笛なるお、が２２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「グレープカンパニー休憩室」を更新。スリーショットトークを展開した。収入の話題で、しんいちは「しらきさんの月収が３桁行ったと」と聞くと、しらきは「１４０（万円）。一回だけね。それ以降、そんなに行ってません。その一回だけ。じゃあ、先月の給料言いましょうか？言っていいですか？２２万。本当、本当にマジで