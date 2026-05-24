お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が21日、自身のインスタグラムを更新。「お弁当備忘録」と書き出し、中3長男への“バラエティ豊か”な手作り弁当を一挙公開した。【写真】「めっーーーーーちゃ美味しそ〜」キンパ、ナポリタンなど“バラエティ豊か”な中村仁美アナの手作り弁当中村は、日々の努力が詰まった全8回分の手作り弁当の写真をアップ。「（1）春巻き弁当（2）ヘビ