「ブルワーズ３−１１ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、５回３失点で３勝目を挙げた。初回３失点からしっかりと立ち直った姿に、３安打６打点の大暴れで応えたテオスカー・ヘルナンデス外野手は「自信を取り戻しているところだと思う」と明かした。試合後のグラウンドインタビュー。まず佐々木のことについて問われたテオスカーは「一番大きかったのは３点を取られ