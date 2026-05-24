普通のスニーカーで出かけた日に限って、急な雨。靴の中まで濡れてしまって、地味にストレス…という人も多いはず。とはいえ、防水シューズは“アウトドア感が強すぎる”と普段使いしづらい。そこで気になるのが、街でも履きやすいデザインと防水性能を両立したコロンビアの人気シリーズだ。【写真】ホーソンとセイバー、雨の日でも気にせず履きやすいのはどっち？今回は、街向けで合わせやすい「ホーソンレイン」と、歩きやす