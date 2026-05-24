日本の化粧品がパリなどの欧州で注目を集めている。品質や使い心地の良さなどが評価されているという。化粧品会社や国は「Ｊビューティー」と銘打ち、海外展開のさらなる拡大を目指している。（梶彩夏）百貨店に進出し通販サイトもパリ市内にある老舗百貨店「サマリテーヌ」の化粧品売り場に昨年１２月、日本の化粧品や美顔器などを扱う常設店「ジャパニーズビューティーマーケット」が開業した。３月上旬に店を訪ねると、