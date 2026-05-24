アイルランドを本拠地に、世界的な規模で競走馬事業を展開するクールモアスタッドが、24日の京都4R・3歳未勝利（芝2000メートル）でJRA初勝利を飾った。経営者のジョン・マグニア氏の妻であるスーザン・マグニア氏の名義で、JRAの馬主免許を取得。「水色、茶十字襷」の勝負服の1番人気スノースケープ（牝＝中内田、父フランケル）が4馬身差圧勝を飾った。3番手で折り合いをつけ、4角手前から抜群の手応えで先頭に並びかけると