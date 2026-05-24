【モデルプレス＝2026/05/24】元AKB48チーム8の山田菜々美（27）が5月24日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを報告した。【写真】27歳元AKB「少しずつお兄ちゃんになってくれるかな？」0歳娘と触れ合う4歳長男の姿◆山田菜々美、第2子女児の出産報告山田は「私ごとではありますが無事、娘が産まれました」と第2子となる女児の出産を発表。「息子の時と同様、自然分娩で3686gの大きなレディーです」と伝えた。「安産で3