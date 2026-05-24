スーパーボルケイノという想像を絶する火山の恐ろしい威力とは 平均気温が10℃下がるそのとき人類は生き残れるか 火山灰の噴出量が1000㎦を超えるような、想像を絶する噴火を行う火山のことをスーパーボルケイノと呼びます。最近10万年間で最も大きな噴火をしたスーパーボルケイノは、７万4000年前に2800㎦ものマグマを噴出したインドネシアのスマトラ島のトバ火山です。トバ