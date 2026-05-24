オークスの買ってはいけない馬券 【前走で逃げた馬】 桜花賞で先行した馬の苦戦は前述した通りだが、桜花賞組以外も含めて、逃げていた馬は［0・0・0・14］で馬券圏内が一度たりともない。 上位人気馬も16年③人気10着エンジェルフェイス、19年③人気コントラチェックが９着、23年④人気ゴールデンハインドが11着、25年⑤人気エリカエクスプレスが10着に敗れている。 オークス過