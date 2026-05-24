若者たちに和装に親しんでもらおうと、長野市の呉服店では袴姿で競うかるた大会が開かれました。かるた大会は、着物の販売やレンタルを行う長野市の呉服店「たちばな」と「県かるた協会」が開いていて、今年で4回目です。若者たちに和装に親しんでもらい、競技かるたの人口を増やす狙いがあります。予選大会を勝ち抜いた県内出身の小学5年生から大学3年生までの32人が袴姿で参加し、トーナメント方式による決勝大会に臨みま