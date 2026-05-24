◆第７３回春季高校野球東海大会▽準決勝県岐阜商１０―０知徳＝５回コールド＝（２４日・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）準決勝で知徳（静岡１位）が県岐阜商（岐阜２位）に０―１０で敗れ、決勝進出を逃した。連投となった先発のエース渡辺大地（３年）が初回、４安打と２四死球で１死しか取れずに６失点ＫＯ。打線も１回１死一、二塁の好機を作ったものの、無得点に終わると、２回以降は県岐阜商の先発左腕・豊吉勝斗（