女優の木村文乃（３８）が２４日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を発表した。料理が得意な木村は、手作りご飯をたびたびインスタグラムにアップしており、この日も「今日のごはんでした。チビうさごはんもほぼ同じ」と写真とともに紹介。「ぶたじゃが、焼きサケ、キャベ千サラダ、トマト、ほうれん草のおひたし、めかぶ、お豆腐とわかめのおみそ汁」とこの日の献立を説明した。続けて「この度、第二子が誕生しま