栄養価が高いと言われ、いろいろな料理に使えるほうれん草。秋から春が旬の野菜ではありますが、クックパッドでは年間通して検索がかかる人気野菜です。 クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」で、「ほうれん草」がどんな検索ワードと組み合わせて検索されているかを調べると、食材名である「卵」と「ベーコン」、メニュー名である「胡麻和え」の3つのワードがここ10年で検索上位に。朝食や副菜として食卓を支える