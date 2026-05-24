俳優の鈴木秀脩（ひではる）が２４日、都内で写真集「旅」（ワニブックス刊、税込み３５２０円）の発売を記念したイベントを行った。２月までテレビ朝日系特撮シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演した。終了してから３か月ほどが経ち、今の思いを「喪失感はさほどない。一生、自分の軸になるもの。学んだこととか思い出とかを残しながら、新しい鈴木秀脩として切り替えていこうとい