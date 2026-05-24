◆米大リーグブルワーズ３―１１ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、５回４安打３失点と好投で３勝目（３敗）を挙げた。メジャー移籍後では初の連勝。球数８７球で４三振を奪った。最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）を計測。防御率は試合前の５・０９から４・９３と