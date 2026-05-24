■これまでのあらすじ母から放置されながら生き抜いてきた雪乃。誰を信じることも、誰かに頼ることもできずにいた。そんな中、子どもができるが、夫の恵斗からすぐに捨てられると思った雪乃は、少しでもお金を貯めようとパパ活に手を出してしまう。そのことが夫と義両親にバレてしまうが、彼らは雪乃の気持ちをわかろうとしてくれて…。パパ活をした妻と許せない夫…壊れかけた夫婦の行く末は？ようやく家族として生きていく決意を