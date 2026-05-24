フランス・カンヌで開催された「第79回カンヌ国際映画祭」で、最優秀女優賞をダブル受賞した映画『急に具合が悪くなる』のヴィルジニー・エフィラと岡本多緒について、濱口竜介監督、長塚京三、黒崎煌代、原作者の磯野真穂から祝福コメントが到着した。【画像】『急に具合が悪くなる』レッドカーペットのそのほかの写真2人が受賞した最優秀女優賞は、コンペティション部門に出品された全22作のうち、もっとも優れた演技を見せ