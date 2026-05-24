23日夜、沖縄・北谷町で川に面した道路が陥没しました。雨で川が増水したことが影響しているとみられています。警察などによりますと、23日午後8時半ごろ、北谷町吉原で「道路が陥没しているから確認してください。道が割れている」と通行人から110番通報がありました。道路は川に面していて、縦およそ8メートル、横およそ3メートルが崩れましたが、人的被害はありませんでした。当時、沖縄本島地方には線状降水帯が発生していて、