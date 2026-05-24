俳優・木村文乃（38）が24日、自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。【写真】かわいらしい手もチラリ！食パン×みそ汁が並ぶ“和洋折衷”ごはん披露の木村文乃木村は「今日のごはんでした」と、「ぶたじゃが」「焼きサケ」などがずらりと並んだ食卓の写真を公開。さらに「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と伝えた。木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身