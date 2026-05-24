巨人・マルティネス投手が24日、現役引退を決断したDeNAのビシエドについて「それがもし本当だとしたら、そこは尊重したいと思います」と語った。中日時代は抑えと4番として共にチームを支えた。当時を思い返し「やっぱり凄く中日の時にいろいろアドバイスくれましたし、試合中もマウンドに来て声をかけたりしてもらってたので凄く助かりました」と感謝した。互いにユニホームを変わったが、今季もグラウンドで顔を合わせば