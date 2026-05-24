NPB(日本野球機構)は24日の公示を発表。西武は佐藤爽投手の登録を抹消しました。佐藤投手は今季プロ初勝利を挙げるなど、ここまで4試合に先発し1勝0敗で防御率3.00。前日23日のオリックス戦の4回には左肘に打球が当たるアクシデントが起きるも続投し、5回途中1失点でマウンドを降りました。西口文也監督は試合後、佐藤投手の肘の状態について「別に骨とか異常はないみたいなので良かったです」と話していました。