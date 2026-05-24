女優佐々木希（38）が23日、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。女優仲間でプライベートでも親交の深い夏菜（37）から明かされたエピソードについて、反省の態度を示した。佐々木の演技の話題になり、MC加藤浩次が「今回、お芝居のお友達たちに、佐々木希さんという方はどういう方なんだというのを聞いてきてるんですよね」と事情を説明した。佐々木は「えっ、ちょっとぉ〜」と驚いた。アシスタントのTBS宇賀