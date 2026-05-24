NPB(日本野球機構)は24日の公示を発表。楽天はウレーニャ投手の登録を抹消しました。ウレーニャ投手はNPB1年目の今季ここまで8試合に先発登板し、2勝2敗、防御率3.49。14日のオリックス戦は7回途中無失点の好投で来日2勝目を手にしましたが、22日ロッテ戦は初回に先制ソロホームランを許すと1回を終えて交代となっていました。