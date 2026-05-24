県内のタクシー運賃が来月1日から改定されます。県全体では1割余りの値上げとなります。国土交通省東北運輸局によりますとタクシー運賃の改定は人件費や燃料費などの高騰を理由に事業者側が要請しました。また、地域間の格差を解消するため秋田市とそれ以外の地域で異なっていた運賃が一本化されます。普通車の運賃の上限は「初乗り」が1キロまでで600円となります。現行の初乗り運賃は秋田市で1キロ580円、それ以外の