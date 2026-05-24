ミルウォーキー・バックスが、テイラー・ジェンキンズ新HC（ヘッドコーチ）のもとでコーチングスタッフを固めつつあるようだ。現地メディア『The Athletic』によると、ダービン・ハム、パトリック・セント・アンドリュース、ジョー・ボイランの3名が、2026－27シーズンに向けてジェンキンズのスタッフへ加わる見込みだという。 ハムは、2018年から2022年まで