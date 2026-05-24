5月23日、横浜アリーナにて「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26」ファイナル第1戦が行われ、長崎ヴェルカと琉球ゴールデンキングスが対戦。激しい主導権争いの末、琉球が71－69で接戦をモノにし、優勝へ王手をかけた。 勝負の分かれ目となったのは、第1クォーターの攻防とリバウンドだった。琉球の桶谷大ヘッドコーチが「ハーフコートのディフ