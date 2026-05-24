現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』で坂本昊役を演じる玉森裕太のインタビューコメントが公開された。 参考：玉森裕太、新ドラマでみせる“新たな一面”とは？『マイ・フィクション』を過去作と比較 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の